Оржель допустив відсутність транзитного контракту з Росією з січня 2020

Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Оржель не виключає того, що транзитний договір не буде підписано

На тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 20 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну. Про це повідомив міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр розповів, що на переговорах обговорювалися об'єми транзиту, тарифи на транзит, а також "можлива пряма поставка газу в Україну з російської сторони".

Ожель заявив, що виключає того, що договір на транспортування може бути не підписаний.

"Сподіваюся, і українська сторона зробить все можливе, щоб бути готовим підписати договір з 1.01.2020 року, але я не можу сьогодні виключити можливість підписання", - заявив міністр.

"В 20-х числах жовтня ми знову будемо проходити наступні переговори в рамках підписання договору на транспортування, - сказав він.

Газові переговори між Україною, ЄС і РФ: Пресконференція Міненерго YouTube: https://youtu.be/RimBwITM9Iw Опубліковано 5 канал П'ятниця, 20 вересня 2019 р.

Нагадаємо, 20 вересня міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.

Зазначимо, раніше Оржель заявляв, що в разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.