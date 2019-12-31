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Новий газовий контракт є компромісом, - Коболєв

Новини » Політика     31.12.2019 - 16:48
Новий газовий контракт є компромісом, - Коболєв
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

За його словами, щось віддала українська та російська сторона

Підписання нового контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу є компромісом. Про це під час брифінгу заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

В "Нафтогазі" підписання нової угоди назвали компромісом, який "тій чи іншій мірі влаштовує обидві сторони".

"У Відні було підписано основні угоди між українською і російською стороною. Я не зовсім розумію і не можу коментувати все, що стосується угоди про Антимонопольного комітету, але що стосується комерційних угод між групою Нафтогаз і Газпром ... Відразу скажу, що підписаний пакет угод, ми в Нафтогазі називаємо його компромісом, цілком прийнятним компромісом, який в тій чи іншій мірі задовольняє обидві сторони, але компроміс передбачає, що кожна зі сторін щось віддає", - заявив Коболєв.

За його словами, українська і російська сторона пішли на жертви під час підписання контракту.

"Я сподіваюся, що від цієї угоди всі не втратять, а всі отримають. Я сподіваюся, що ця угода покладе початок відносинам, коли всі задоволені, і все щось отримують. Коли хтось постійно програє, такі конструкції не є стабільними", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.

Коболєв: транзит газу по території України може скласти 75 млрд куб. м Різниця між доходами "Нафтогазу" та "Оператора ГТС" буде мінімальною, - Коболєв
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