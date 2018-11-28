"Нафтогаз" прокоментував намір Рахункової палати провести аудит у компанії

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Перевіряти "Нафтогаз" мають право Державна аудиторська служба і Державна фіскальна служба

У НАК "Нафтогаз України" заявляють, що Рахункова палата України не має законних підстав вимагати проведення аудиту в компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НАК.

Як відзначили в компанії, органами державного контролю, які перевіряють фінансово-господарську діяльність НАК "Нафтогаз України", є Державна аудиторська служба і Державна фіскальна служба.

Зокрема, зараз проводиться планова перевірка Державної аудиторської служби за період з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2018 року. Також тривають дві перевірки Державної фіскальної служби - планова (з 1 січня 2015 року по 30 червня 2018 року) та позапланову (за березень 2018 року).

У НАК підкреслили, що згідно із законом "Про Рахункову палату", "Нафтогаз" не відноситься до переліку об'єктів, по відношенню до яких Рахункова палата може призначити аудит ефективності. "Нафтогаз" не є центральним органом виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, а також не несе відповідальності за збір надходжень у державний бюджет.

"Враховуючи ст.19 Конституції України, згідно з якою "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством", а також те, що органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, Нафтогаз вважає вимогу Рахункової палати щодо проведення аудиту такою, що не відповідає законодавству", - йдеться в заяві НАК

Як повідомляло РБК-Україна, голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Кабміну 27 листопада повідомив про те, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв блокує проведення аудиту з боку Рахункової палати. За словами Пацкана, аудиторів Рахункової палати не пускають в "Нафтогаз" для проведення перевірки. На засіданні уряду він попросив прем'єра Володимира Гройсмана втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, "Нафтогаз" в 2019 році планує сплатити до державного бюджету близько 130 млрд гривень.