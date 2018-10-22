Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Загальна сума інвестицій "Нафтогазу" у 2019 році складатиме майже 42 млрд гривень

"Нафтогаз" у 2019 році планує сплатити до держбюджету близько 130 млрд гривень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив головний виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Загальна сума запланованих надходжень становить майже 130 млрд гривень", - сказав він.

При цьому, за словами Вітренка, загальна сума боргу, який накопичують облгази, газзбути та ТКЕ перед компанією, у наступному році може зрости до 25 млрд гривень.

"Неплатежі з боку ТКЕ і з боку облгазів за газ, який вони відбирають - 25 млрд грн у 2019 році. Це якщо проблема не буде вирішена", - сказав він.

Окрім цього, як зазначив Вітренко, заплановано, що загальна сума інвестицій "Нафтогазу" у 2019 році складатиме майже 42 млрд грн.

"У видобуток - інвестиції на рівні 34, 5 млрд грн, в ГТС - 7,3 млрд", - сказав комерційний директор "Нафтогазу", уточнивши, що наразі ці розрахунки не затверджені наглядовою радою НАК.

При цьому, як наголосив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, є ризики, що заплановані надходження від компанії до держбюджету можуть бути не виконані, зокрема, через борг, який перед компанією, продовжують накопичувати облгази та газзбути.

"Було прийняте політичне рішення щодо зміни рівня ціни. Ми також дуже сподіваємось, що будуть прийняті відповідні рішення, які дозволять нам усунути ці цифри втрат, які втрачає державна компанія на шляху газу чи тепла від нас до населення. Вирішення цієї проблеми є критичним для нашої здатності виконувати ті цифри відрахувань до держбюджету, як податків, так і дивідендів, які заплановані у 2019 році. Без вирішення цих проблем НАК "Нафтогаз України" виконати такий рівень сплати податків не зможе", - заявив Коболєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, "Нафтогаз" направлятиме в бюджет України 90% прибутку. Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Кабміну 19 жовтня. Тоді ж Кабмін ухвалив і рішення про підвищення ціни на газ на 23,5% з 1 листопада.