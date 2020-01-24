"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в 30 містах

Державна компанія має намір припинити газопостачання через борги тепловиків
НАК "Нафтогаз України" попередив про ризик припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року 37 виробників тепла, які не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО. Про це повідомляє прес-служба НАК.
Як зазначили в прес-службі, станом на 23 січня 2020 року підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 454,4 млн грн Остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 року, має бути здійснений до 25 січня.
"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання", - йдеться в повідомленні.
У "Нафтогазі" нагадали, що урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:
"У всіх інших випадках "Нафтогаз" не має правових підстав для постачання газу тепловиробникам та підписання з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах", - зазначили в прес-службі.
Зазначимо, група "Нафтогаз" за січень-вересень 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн. Результатом діяльності з продажу природного газу в рамках ПСО став прибуток у розмірі 17,2 млрд грн.
Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. У порівнянні з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.