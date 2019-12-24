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"Нафтогаз" збільшив прибуток на чверть

Новини » Економіка     24.12.2019 - 14:50
"Нафтогаз" збільшив прибуток на чверть
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільш прибутковим виявився сегмент продажу газу за пільговими цінами

Група "Нафтогаз" за січень-вересень 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн, 27% більше результату 9 місяців 2018 року (16,7 млрд грн). Про це повідомляє прес-служба компанії посиланням на фінансову звітність.

&quot;Нафтогаз&quot; збільшив прибуток на чверть

За даними прес-служби, результатом діяльності з продажу природного газу в рамках ПСО став прибуток у розмірі 17,2 млрд грн, що менше на 1,8 млрд грн, ніж показник 9 місяців 2018 року.

&quot;Нафтогаз&quot; збільшив прибуток на чверть

Результат діяльності з продажу природного газу поза рамками ПСО за 9 місяців поточного року погіршився порівняно з аналогічним періодом 2018 року і склав збитки у розмірі 0,8 млрд грн. На формування результату найбільший вплив мали зменшення об'єму реалізації газу на 0,5 млрд куб. м, зазначили в "Нафтогазі".

&quot;Нафтогаз&quot; збільшив прибуток на чверть

За даними прес-служби, обсяг транзиту газу за 9 місяців 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,3% і склав 66,3 млрд куб м. Всього компанія отримала від Росії за транзит газу 53,2 млрд грн.

&quot;Нафтогаз&quot; збільшив прибуток на чверть

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" в 2019 року як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в розмірі 13,6 млрд грн, що в 2,8 рази менше, ніж у 2017 році (38,1 млрд грн).

Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" за 6 місяців 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 24,7 млрд грн, що майже в два рази більше, ніж у січні-червні 2018 року (13,6 млрд грн).

"Нафтогаз" наполягає на перенесенні точок передачі газу на кордон України і Росії "Нафтогаз" припускає невиконання обіцянок РФ щодо транзиту
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