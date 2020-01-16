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Ціна імпортного газу за 2019 рік впала в два рази

Новини » Економіка     16.01.2020 - 14:29
Ціна імпортного газу за 2019 рік впала в два рази
Фото: газові труби (УНІАН)

Завдяки зміцненню національної валюти ціни у гривні падали швидше

Середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2019 року склала 4130,6613 грн або 176,6935 доларів за 1 тисячу кубометрів. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4% у гривневому еквіваленті (рік тому вона становила 9062,3226 грн за 1 тисячу кубометрів) і на 46,3% в доларовому еквіваленті (з 329,0421 доларів за 1 тисячу кубометрів).

Крім того, порівняно з листопадом 2019 року ціна газу знизилася на 3,4% в гривні (було 4276,6958 грн за 1 тисячу кубометрів) і на 0,4% в доларовому еквіваленті (було 177,3801 доларів за 1 тисячу кубометрів).

Ціна імпортного газу за 2019 рік впала в два рази

Як повідомляло РБК-Україна, зниження цін на газ у другій половині грудня 2019 року зумовила тепла погода. У той же час у листопаді ціни на природний газ в Європі підвищилися через збільшення попиту, з урахуванням різкого похолодання в кінці листопада - початку грудня.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-грудень 2019 року на 14,5%. За даними НБУ, курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року.

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