У "Нафтогазі" оновили склад правління

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Правління "Нафтогазу" складається з п'яти осіб на чолі з Коболевым

Спостережна рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Згідно з повідомленням, до складу правління увійшли: директор з юридичних питань "Нафтогазу" Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл і виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

При цьому наглядова рада припинила повноваження членів правління компанії Юрія Колбушкіна і генерального директора АТ "Укртранснафта" Миколи Гавриленко.

Таким чином, до складу правління "Нафтогазу" входять п'ять осіб: голова правління Андрій Коболєв, перший заступник голови правління Сергій Перелома, члени правління - Ярослав Теклюк, Петер ван Дріл і Отто Ватерландер.

У прес-службі також повідомили, що "Нафтогаз" як єдиний акціонер також оновив статути АТ "Укртрансгаз", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", АТ "Укрспецтрансгаз", АТ ДАТ "Чорноморнафтогаз": колегіальні виконавчі органи (правління та дирекції) замінюються одноосібними органами управління.

На даний момент група "Нафтогаз" створила дивізіон "Інтегрований газ", дивізіон "Нафта", "Технічне забезпечення" і дивізіон "Нова енергія". В структурі групи "Нафтогаз" більшість операційних рішень будуть приймати керівники дивізіонів та директора групи за напрямами, зазначили в прес-службі НАК.

Як повідомило РБК-Україна, у 2019 році був проведено анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

Зазначимо, група "Нафтогаз" за січень-вересень 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн. Компанія отримала від Росії за транзит газу 53,2 млрд грн.