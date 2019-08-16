"Нафтогаз" назвав ціну газу у вересні

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна газу для промисловості не зміниться

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів з 1 вересня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба компании.

Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 640,00 - 5 204,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

"У порівнянні з цінами на серпень 2019 року, у вересні ціни не змінюються", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на серпень на 7,2-7,5%.

Крім того, НАК "Нафтогаз України" знизила ціни на газ для потреб населення та інших споживачів за ПСО (спецобязательства) на серпень на 5,1%. Зокрема, нова ціна визначена на рівні 4 653,54 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ і транспортних витрат).