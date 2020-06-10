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Уряд розподілив 50-мільярдний прибуток "Нафтогазу"

Новини » Економіка     10.06.2020 - 14:45
Уряд розподілив 50-мільярдний прибуток "Нафтогазу"
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

До державного бюджету "Нафтогаз" перерахує 48 млрд грн

Кабінет міністрів України затвердив розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз України" за 2019 рік. Рішенням затверджені питання до загальних зборів НАК.

Розпорядження було ухвалене на засіданні уряду 10 червня.

Згідно з розпорядженням, 95% чистого прибутку компанії в розмірі 48 125 300,45 тис. грн буде направлено на виплату дивідендів, з яких 3 800 000 тис. грн - до спеціального державного бюджету;

Крім того, 5% чистого прибутку в розмір 2 532 910,55 тис. грн буде зараховано до резервного капіталу.

Відзначимо, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про базовий норматив відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2019 рік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів встановив для "Нафтогазу" норматив відрахування дивідендів до держбюджету за 2019 рік на рівні 95%.

Як повідомляло РБК-Україна, консолідований чистий прибуток Групи "Нафтогаз" за січень-березень 2020 року склав 3,2 млрд грн. Це в п'ять разів менше, ніж за аналогічний період минулого року (16,0 млрд грн).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнигазНафтогаз України
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