"ПриватБанк" перерахував до держбюджету багатомільярдний прибуток

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Показники держбюджету в червні покращаться завдяки дивідендами "ПриватБанку"

Державний "ПриватБанк" перерахував у державний бюджет 24,5 млрд грн дивідендів. Це 75% чистого прибутку банку за 2019 рік.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, за два останні роки "ПриватБанк" направив до держбюджету 36 млрд грн.

"Високий рівень ліквідності дозволяє нам спрямувати кошти в бюджет одним платежем, це суттєва підтримка бюджету в складний період глобальної пандемії коронавірусу та пов'язаним з нею уповільненням економіки", - повідомив голова правління "ПриватБанку" Петро Крумханзл.

Нагадаємо, згідно з річним звітом "ПриватБанку" його чистий прибуток за підсумками 2019 склала 36,8 млрд грн. Чисті активи "ПриватБанку" до початку 2020 року становлять 309,7 млрд грн, зобов'язання - 255,2 млрд грн, капітал "ПриватБанку" - 54,5 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2020 року Кабінет міністрів України затвердив річний звіт і розподілив чистий прибуток державного "ПриватБанку" за 2019 рік.

Згідно з розпорядженням уряду, 75% чистого прибутку "ПриватБанку" в розмірі 24 456,88 млн гривень спрямовано на виплату дивідендів до державного бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектора у 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що у 2,4 рази більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн). Прибуток "ПриватБанку" склала 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 році).

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Автор: Олександр Білоус