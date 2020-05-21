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Уряд зменшив норму дивідендів для трьох великих держпідприємств

Новини » Економіка     21.05.2020 - 14:43
Уряд зменшив норму дивідендів для трьох великих держпідприємств
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Укрзалізниця, Ощадбанк та Укрексімбанк заплатять у бюджет 30% від прибутку

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про базовий норматив відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2019 рік. Постанова була ухвалена 20 травня.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, для АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк) АТ "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк) та АТ "Українська залізниця" базовий норматив дивідендів знижений до 30%.

Для АТ "Укргідроенерго" норма залишена на рівні 30%. Водночас АТ "Укренерго" викреслено з переліку підприємств з нормою у 30%.

Для всіх господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, норма дивідендів за 2020 рік складає 50% від прибутку.

Виключенням є "ПриватБанк", для якого норматив становить 75%, а також "Нафтогаз України" - 95%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного "ПриватБанку" за 2019 року. 75% чистого прибутку в розмірі 24,5 млрд грн направлено на виплату дивідендів до державного бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектору у 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що в 2,4 рази більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн). Укрексімбанк отримав 1,002 млрд грн прибутку, Ощадбанк - 277 млн грн.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українидивиденды
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