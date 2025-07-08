Цены на газ в Украине подскочили после двухмесячного снижения

Цены на газ выросли на европейском рынке. В Украине газ подорожал после снижения цен в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики .

По данным министерства, фактическая цена реализации газа в Украине в июне 2025 года выросла на 11,9% до 17 354 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Газ стоит значительно дороже, чем в июне прошлого года (12 563 гривен).



Цены в Европе

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 425 долларов за тысячу кубометров (17,8 тысяч гривен). Однако цены снизились только в начале июля. В середине июня газ в Европе подорожал до 500 долларов на фоне роста цены нефти из-за войны Израиля и США против Ирана.

Как отмечают в НБУ, активная закачка газа в хранилища ЕС и Украины давила на цены на газ в Европе в сторону повышение. Установка гибких целей заполнения хранилищ на фоне устойчивых объемов поступление газа из Норвегии и возобновление поставок через "Турецкий поток" после технического обслуживание сдерживали цены от существенного роста.

Закупка газа

Атаки РФ вызвали разрушения газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа.

Согласно ожиданиям НБУ, добыча постепенно будет восстанавливаться, но ее будет недостаточно для полного покрытия внутренних потребностей экономики - как промышленности, так и ЖКХ и домохозяйств.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины, - это 4,6 млрд кубометров. Галущенко отметил, газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.