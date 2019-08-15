"Нафтогаз" відмовився від ідеї розподілу "Укрнафти"

Фото: Юрій Вітренко (facebook.com/yuriy.vitrenko)

Ідея втратила актуальності через безліч невирішених питань

НАК "Нафтогаз України" відмовився від ідеї поділу активів "Укрнафти" з міноритарними акціонерами, групою "Приват". Про це виконавчий директор "Нафтогазу" і голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Як зазначив Вітренко, стало очевидно, що поділ компанії не вирішить всіх проблем. "Зараз ідея поділу "Укрнафти" між її акціонерами вже неактуальна", - сказав він.

Він також повідомив, уряд України також не підтвердив готовність сприяти реалізації цієї пропозиції.

"Є ще проблема "Укртатнафти". Це єдиний НПЗ в країні, тобто проблема вертикальної інтеграції. Плюс є проблема старих боргів за газ, який "Укрнафта" видобула, поставила в систему "Укртрансгазу" і не отримала за нього ні копійки", - сказав Вітренко.

Як повідомляло РБК-Україна, на загальному зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 28 березня 2019 року акціонери "Укрнафти" призвели структуру управління компанії у відповідність до вимог закону про акціонерні товариства, затвердили оновлений статут і положення про спостережну раду. Наглядовій раді передали повноваження призначати і звільняти голову правління, які раніше були в компетенції зборів акціонерів.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.