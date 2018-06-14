Коболєв знову очолив наглядову раду "Укрнафти"

За його призначення проголосували понад 99% кворуму

Акціонери ПАТ "Укрнафта" переобрали склад наглядової ради компанії та обрали його головою голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Відповідне рішення було прийнято сьогодні під час загальних зборів акціонерів компанії, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні, 14 червня, були припинені повноваження попереднього складу наглядової ради та обрано новий склад строком на три роки з дня прийняття рішення.

До складу наглядової ради "Укрнафти" увійшли:

Коболєв Андрій Володимирович (голова);

Вітренко Юрій Юрійович;

Коновець Сергій Олександрович;

Теклюк Ярослав Володимирович; Пожидаєв Костянтин Миколайович;

Загнітко Поліна Михайлівна;

Ємцев Володимир Олександрович;

Юхименко Максим Петрович;

Лазоренко Владислав Петрович;

Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер);

Maria Pitta (Марія Пітта).

За обрання Коболєва головою наглядової ради "Укрнафти" проголосувало більше 99% голосів від кворуму.

Нагадаємо, ПАТ "Укрнафта" проводять оцінку можливості продажу частини активів компанії для покриття великої заборгованості по сплаті податків і зборів.