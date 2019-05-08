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Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" скоротилася

Новини » Економіка    08.05.2019 - 15:02
Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" скоротилася
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше заборгували теплокомунерго і ТЕЦ

Сумарна заборгованість контрагентів НАК "Нафтогаз Україна", які отримують газ відповідно до положення про ПСО, за два останні тижні зменшилася на 8,9% (6,3 млрд грн) до 64,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

За даними прес-служби, сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" станом на 7 травня 2019 року складає близько 39,6 млрд грн, що на 2,480 млрд грн (5,9%) більше, ніж два тижні тому.

Як зазначається в повідомлені, заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 24,8 млрд грн. У порівнянні з позаминулим тижнем заборгованість зменшилась на 3,798 млрд грн (13,3%).

Заборгованість промислових підприємств за два минулі тижні зменшилась на 1,7 млн грн (0,1%) та складає близько 2,9 млрд грн. 

Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за два минулі тижні зменшилась на 739 млн грн (20,2%). Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго" складає близько 2,9 млрд грн.

Заборгованість підприємств перед &quot;Нафтогазом&quot; скоротилася

www.naftogaz.com

Нагадаємо, за даними фінансового звіту, НАК "Нафтогаз України" як окрема юридична особа у 2018 році отримала чистий прибуток у розмірі 13,6 млрд грн, що в 2,8 рази менше, ніж у 2017 році (38,1 млрд грн).

Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" спрямував на розгляд Кабінету міністрів скорегований фінансовий план компанії на 2019 рік без компенсації за ПСО. Згідно з документом, постачання газу за неринковими цінами збільшить дефіцит компанії на 20,9 млрд грн.

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