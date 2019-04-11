"Нафтогаз" направив до Кабміну уточнений фінплан без компенсації за ПСО

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Постачання газу за неринковими цінами збільшить дефіцит компанії на 20,9 млрд грн

НАК "Нафтогаз України" спрямував на розгляд Кабінету міністрів скорегований фінансовий план компанії на 2019 рік. Про це повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Коболєв зазначив, що документ складений з урахуванням збереження спецзобов’язань "Нафтогазу" постачати газ газзбутам і виробникам тепла (ПСО). Продовження ПСО призведе до збільшення дефіциту коштів компанії на 20,9 млрд грн.

За його словами, у відповідності до держбюджету, "у фінплані не закладено жодних компенсацій "Нафтогазу" за збитки, які компанія понесла, виконуючи спеціальні обов'язки і поставляючи газ на умовах, гірших за ринкові", хоча право на компенсацію передбачене законом "Про ринок природного газу" та підтверджено у суді.

Фінансовий план враховує погашення у 2019 році кредиту Світового банку на суму 395 млн євро, який використовували для накопичення газу у підземних сховищах (ПСГ).

"Ще одним важливим чинником, який знайшов відображення у фінплані, є необхідність накопичення Україною до нового опалювального сезону близько 20 млрд куб. м газу в ПСГ", - додав Коболєв.

Документ також передбачає виплату "Нафтогазом" дивідендів в розмірі 90% від прибутку за 2018 рік (12,3 млрд грн), а також спрямування 2,7 млрд грн на встановлення індивідуальних лічильників газу для споживачів.

"З урахуванням цих факторів Нафтогаз очікує отримати за результатами 2019 року чистий прибуток у розмірі 16 млрд грн, але матиме гострий дефіцит ліквідності", - зазначив голова НАКу.

Дефіцит коштів, що виникне у "Нафтогазу", планується компенсувати за рахунок запозичень як на українському, так і на міжнародному ринку, повідомив Коболєв.

Як повідомляло РБК-Україна, Господарський суд Києва виніс рішення за позовом НАК "Нафтогаз України" щодо Кабінету міністрів з приводу отримання держкомпанією компенсації. Суд повністю відмовив "Нафтогаз України" в задоволенні позову про стягнення відшкодування суми в 6,63 млрд гривень.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що "Нафтогаз" планує залучити кошти для закачування газу до ПХГ. За його словами, до підземних сховищ газу України потрібно закачати 20 млрд куб. м газу, щоб гарантувати проходження опалювального сезону 2019-2020 років за будь-якої погоди і політичної ситуації.