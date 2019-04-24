Чистий прибуток "Нафтогазу" скоротився майже в три рази

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Основний прибуток компанія отримала за транзит газу

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила фінансові результати за 2018 рік, підтверджені незалежним аудитором ПРАТ "Делойт енд Туш ЮСК". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компании.

За даними фінансового звіту, НАК "Нафтогаз України" як окрема юридична особа отримала чистий прибуток у розмірі 13,6 млрд грн, що в 2,8 рази менше, ніж у 2017 році (38,1 млрд грн).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2018 рік зріс на 9% з 187,9 млрд грн до 204,9 млрд грн.

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Дохід компанії за 2018 рік від транзиту газу по території України склав 72,3 млрд грн, прибуток - 36,4 млрд грн. Обсяг транзиту природного газу по території України в 2018 році склав майже 86,8 млрд куб. м, що на 7% менше обсягів 2017 року.

Загальні обсяги реалізації "Нафтогазом "природного газу у 2018 році склали близько 21,6 млрд куб. м. Дохід від реалізації газу на умовах ПСО склав 98,56 млрд грн, за вільними цінами - 33,5 млрд грн.

При цьому "Нафтогаз" отримав прибуток від продажу і постачання природного газу у розмірі 5,1 млрд грн. В тому числі отримано збиток від реалізації газу споживачам ПСО у розмірі 2,9 млрд грн і прибуток за рахунок реалізації газу іншим споживачам за нерегульованим цінами - майже 8,0 млрд грн.

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Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів з 1 травня 2019 року. Порівняно з цінами на квітень 2019 року, в травні ціни зросли на 5,2-11,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 квітня Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" погодили зменшення регульованою ціни на газ для населення і теплової генерації на травень 2019 року до 8247 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).