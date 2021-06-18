Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на світовому і на українському ринку газу спостерігаються значні коливання цін. На сьогодні індикативна ціна за метр кубічний газу становить понад 11 гривень.

"На сьогодні індикативна ціна на метр кубічний газу становить понад 11 грн. Як зауважив Денис Шмигаль, не виключено, що надалі ця ціна може знизитися, і в такому випадку українці зможуть отримати газ за нижчим місячним тарифом", - вказано у повідомленні.

Шмигаль також зазначив, що на сьогодні всі приватні споживачі газу в НАК "Нафтогаз" користуються річним продуктом.

"На сьогодні у "Нафтогазу" понад 1 млн приватних споживачів, які отримують газ за ціною річного продукту. Вона дорівнює 7,96 грн за кубометр. Паралельно є біржові торги. Щомісяця встановлюється індикативна місячна ціна", - сказав глава Кабінету міністрів.

За його словами, місячним продуктом "Нафтогазу" жоден українець не користується.

"Протягом року, починаючи з 1 червня, усі приватні споживачі "Нафтогазу", зокрема й ті, які приєднуються зараз, отримують газ за ціною 7,96 грн за кубометр", - сказав прем'єр.