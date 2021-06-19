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Ціни на газ в Європі зросли до максимуму за останні 13 років, - Оператор ГТС України

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Субота 19 червня 2021 15:24
Ціни на газ в Європі зросли до максимуму за останні 13 років, - Оператор ГТС України Фото: генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон (facebook.com/mcfire76)
Автор: Олександр Білоус

Ціна на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF досягла 29,575 євро за МВт ч. Це максимальний рівень за останні 13 років.

Про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Макогон, у порівнянні з мінімумами літа 2020 року ціни зросли у шість разів.

"Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-ти річного максимуму. Зростання майже у 6 разів з літа минулого року", - повідомив він.

Ціни на газ в Європі зросли до максимуму за останні 13 років, - Оператор ГТС України

Нагадаємо, 14 червня липневі ф’ючерси на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF зросли до 29,3 євро /MWh, або близько 376 доларів за тисячу кубометрів.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що єдиний можливий ринковий спосіб знизити ціну - це збільшити пропозицію. Оскільки "Газпром" має монопольне право на експорт з РФ, тому тільки "Газпром" теоретично має можливість збільшити постачання зі сторони РФ.

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