Ціни на газ в Європі зросли до максимуму за останні 13 років, - Оператор ГТС України

Ціна на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF досягла 29,575 євро за МВт ч. Це максимальний рівень за останні 13 років.

Про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook .

Як зазначив Макогон, у порівнянні з мінімумами літа 2020 року ціни зросли у шість разів.

"Вартість газу на європейському хабі TTF досягла 13-ти річного максимуму. Зростання майже у 6 разів з літа минулого року", - повідомив він.