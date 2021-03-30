"Нафтогаз" шукатиме газ у Західній Україні разом з польською держкомпанією

Як зазначив головний виконавчий директор групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер, компанія отримала стратегічні активи, "що дають змогу з впевненістю декларувати найбільший потенціал видобутку вуглеводнів серед країн Європи".

За даними прес-служби, першочерговий акцент "Нафтогаз" і PGNiG зроблять на вивченні можливостей для спільної розвідки нових площ у Західній Україні, що межують із польським кордоном. Зокрема, партнери допускають співпрацю на Берестянській ділянці, за якою "Нафтогаз" уклав угоду про розподіл продукції з урядом наприкінці 2020 року.

У свою чергу Роберт Перковський, віце-президент і головний виконавчий директор PGNiG SA заявив, що компанія особливо зацікавлена у розвитку видобутку газу в Західній Україні. "Цей регіон межує з зоною нашої діяльності у Польщі, і наші дослідження свідчать про його перспективність", - додав він.

У прес-службі нагадали, що "Нафтогаз" розпочав реалізацію стратегічних проектів із нарощення ресурсної бази у межах Чорноморського шельфу, Юзівської площі, Карпатського регіону та нових ділянок, за якими було укладено угоди про розподіл продукції.

