"Нафтогаз" шукатиме газ у Західній Україні разом з польською держкомпанією

НАК "Нафтогаз України" та польська нафтогазова компанія PGNiG підписали меморандум про взаєморозуміння. Державні компанії планують реалізацію низки проектів, насамперед, у західному регіоні України, на кордоні з Польщею.
Про це повідомляє прес-служби НАК.
Як зазначив головний виконавчий директор групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер, компанія отримала стратегічні активи, "що дають змогу з впевненістю декларувати найбільший потенціал видобутку вуглеводнів серед країн Європи".
За даними прес-служби, першочерговий акцент "Нафтогаз" і PGNiG зроблять на вивченні можливостей для спільної розвідки нових площ у Західній Україні, що межують із польським кордоном. Зокрема, партнери допускають співпрацю на Берестянській ділянці, за якою "Нафтогаз" уклав угоду про розподіл продукції з урядом наприкінці 2020 року.
У свою чергу Роберт Перковський, віце-президент і головний виконавчий директор PGNiG SA заявив, що компанія особливо зацікавлена у розвитку видобутку газу в Західній Україні. "Цей регіон межує з зоною нашої діяльності у Польщі, і наші дослідження свідчать про його перспективність", - додав він.
У прес-службі нагадали, що "Нафтогаз" розпочав реалізацію стратегічних проектів із нарощення ресурсної бази у межах Чорноморського шельфу, Юзівської площі, Карпатського регіону та нових ділянок, за якими було укладено угоди про розподіл продукції.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни в Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами. "Нафтогаз" отримав право на розробку Чорноморського шельфу без проведення конкурсу на 30 років.
Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2019 року польська державна компанія PGNiG SA підписала з української ERU Management Services ("ЕРУ") угоду в галузі розвідки і видобутку газу у Львівській області, недалеко від кордону з Польщею.