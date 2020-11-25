Уряд надав право "Нафтогазу" на розробку Чорноморського шельфу без конкурсу

Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Нафтогаз" розроблятиме шельф протягом 30 років

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами. "Нафтогаз" отримав право на розробку Чорноморського шельфу без конкурсу на 30 років.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 25 листопада.

Порядок дозволів довоюється пунктом, згідно з яким НАК "Нафтогаз України" може без проведення аукціону отримати дозвіл на проведення геологічного вивчення та видобування нафти і газу на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони строком на 30 років.

За надання дозволу справляється збір у розмірі 10% початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні при глибинах моря до 100 метрів та 1 відсоток початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні при глибинах моря понад 100 метрів.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, на сьогодні Україна не забезпечує власні потреби споживання природного газу. Протягом останніх 5 років обсяг споживання природного газу становить 30-34 млрд куб. м, тоді як власний видобуток становить 20-21 млрд куб. м природного газу.

"Нарощування власного видобутку природного газу до рівня досягнення самозабезпечення є малоймовірним в існуючих умовах. Основні родовища природного газу виснажені на понад 80%, а вірогідність відкрити нові значні поклади газу на суходолі є невисокою. Родовища, відкриті протягом останніх років, є дрібними чи дуже дрібними", - йдеться в документі.

Водночас автори документу вважають, що суттєве збільшення видобутку природного газу можливе за рахунок освоєння шельфу Чорного моря.

"Прогнозні та перспективні ресурси шельфу у західній частині Чорного моря становлять, за різними оцінками, 1-2 трлн куб. м природного газу і більше 1 трлн тонн нафти з газовим конденсатом, із можливістю річного видобутку на рівні близько 10 млрд куб м та дають змогу вирішити завдання повного самозабезпечення України природним газом", - наголошується в записці.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу з проведення аналізу виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України. У 2019 році видобуток газу в Україні відхилився від плану на 3,3 млрд куб. метрів.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році видобуток газу в Україні склав 20,7 млрд куб. м, що на 1% менше минулого року.