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Польська держкомпанія має намір видобувати газ у Львівській області

Новини » Економіка     09.12.2019 - 15:16
Польська держкомпанія має намір видобувати газ у Львівській області
Фото: PGNiG (pgnig.pl)

Видобуток газу почнеться в дуже перспективному районі

Польська державна компанія PGNiG SA підписала з української ERU Management Services ("ЕРУ") угоду в галузі розвідки і видобутку газу у Львівській області, недалеко від кордону з Польщею. Про це повідомляється на сайті PGNiG.

Згідно з повідомленням, угода між PGNiG і "ЕРУ" передбачає спільну роботу по концесії. На першому етапі буде пробурена розвідувальна свердловина довжиною до 2500 метрів і проведені геофізичні дослідження для визначення місця розташування тнаступних свердловин. Роботи почнуться відразу після отримання необхідних погоджень і дозволів.

Як зазначив Петро Возняк, президент правління PGNiG SA, підписана угода дозволить вести розвідку і видобуток природного газу в дуже перспективному районі.

"У нас є вагомі підстави припускати великий потенціал видобутку в цьому регіоні, як і на найбільшому родовищі природного газу в Польщі - родовищі Пшемисль", - сказав він.

Керуючий партнер "ЕРУ" Дейл Перрі нагадав про те, що його компанія співпрацює з PGNiG вже чотири роки. "Ми розглядаємо це як першу з багатьох можливостей, які український енергетичний сектор може запропонувати в найближчі роки", - заявив він.

Згідно інформацією, розміщеною на сайті PGNiG, компанія очікує, що запаси газу на родовищі Пшемисль складають більше 20 млрд кубометрів.

PGNiG і "ЕРУ" експортують природний газ в Україну з 2016 року. У серпні 2019 року PGNiG придбала американський СПГ для "ЕРУ", який після регазифікації на терміналі був проданий в Україні.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року польська нафтогазова компанія PGNiG відправила російської компанії "Газпром" заяву про намір розірвати газовий контракт з 31 грудня 2022 року. Контракт передбачає поставку приблизно 10 млрд кубометрів газу в рік.

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