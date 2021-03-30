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Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу" і очікує зростання вкладень компанії у видобуток

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 13:25
Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу" і очікує зростання вкладень компанії у видобуток Фото: рейтинг "Нафтогазу" підтверджений на рівні В (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг НАК "Нафтогаз України" на рівні "B". Прогноз по рейтингу - "стабільний".

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні, підтвердження рейтингу відображає сильний зв'язок "Нафтогазу" з державою. Раніше агентство підтвердило суверенний рейтинг України на рівні "B".

""Нафтогаз" залишається стратегічно важливим підприємством України як найбільша українська компанія з видобутку, оптової торгівлі та постачання природного газу, незважаючи на продаж транзитного бізнесу. Дивіденди, податки та збори, сплачені "Нафтогазом", становили майже 13% державного бюджету України у 2020 році", - йдеться в обґрунтуванні.

У Fitch очікують, що ліквідність компанії виявиться під тиском через очікувані високі капітальні витрати, оскільки "Нафтогаз" інвестує у свою ресурсну базу, щоб з часом зупинити зниження видобутку газу.

Зокрема, "Нафтогаз" планує збільшити свою ресурсну базу за рахунок розвідки нових родовищ, розвитку потенціалу нових проектів, особливо української частини шельфу Чорного моря, і почати розвідку на шельфі у 2021 році, додали в агентстві.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". Прогноз по рейтингу залишається "стабільним".

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни в Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами. "Нафтогаз" отримав право на розробку Чорноморського шельфу без проведення конкурсу на 30 років.

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