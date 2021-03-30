Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу" і очікує зростання вкладень компанії у видобуток

Про це йдеться в повідомленні агентства .

Як наголошується в повідомленні, підтвердження рейтингу відображає сильний зв'язок "Нафтогазу" з державою. Раніше агентство підтвердило суверенний рейтинг України на рівні "B".

""Нафтогаз" залишається стратегічно важливим підприємством України як найбільша українська компанія з видобутку, оптової торгівлі та постачання природного газу, незважаючи на продаж транзитного бізнесу. Дивіденди, податки та збори, сплачені "Нафтогазом", становили майже 13% державного бюджету України у 2020 році", - йдеться в обґрунтуванні.

У Fitch очікують, що ліквідність компанії виявиться під тиском через очікувані високі капітальні витрати, оскільки "Нафтогаз" інвестує у свою ресурсну базу, щоб з часом зупинити зниження видобутку газу.

Зокрема, "Нафтогаз" планує збільшити свою ресурсну базу за рахунок розвідки нових родовищ, розвитку потенціалу нових проектів, особливо української частини шельфу Чорного моря, і почати розвідку на шельфі у 2021 році, додали в агентстві.