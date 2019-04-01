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"Нафтогаз" з 1 квітня знизив ціни на газ

Новини » Економіка    01.04.2019 - 08:40
"Нафтогаз" з 1 квітня знизив ціни на газ
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Прямі клієнти "Нафтогазу" купуватимуть газ за ціною нижче 8,55 грн з кубометр

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 1 квітня 2019 року знизила ціну газу на квітень для своїх побутових споживачів у Кіровоградській області та інших регіонах на 2%. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Крім того, "Нафтогаз" не буде встановлювати максимально можливу торговельну націнку постачальника, дозволену законодавством.

"Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів ГПК «Нафтогаз України» складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м (включно з ПДВ та витратами на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", - йдеться в повідомленні.

В НАК відзначили, що в березні "Нафтогаз" скористався привабливою ринковою ситуацією і закупив достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів групи.

Крім того, НАК "Нафтогаз України" знизила на 19% ціни на газ для промислових споживачів по передоплаті до 5990 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, що в березні "Нафтогаз" продавав газ з передоплатою за ціною 7405 грн/тис. куб. м (без ПДВ і транспортування).

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана листа, в якому пропонує Кабінету міністрів з 1 квітня відмовитися від режиму ПСО і лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження цін на газ для населення.

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