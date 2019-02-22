"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості на березень

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на газ знижені на 15%

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, які будуть діяти з 1 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Як відзначили в прес-службі, ціни на природний газ, диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.

В залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 7 405,00 - 8 160,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними газопроводами).

У порівнянні з цінами на лютий 2019 року, в березні ціни знижені на 14,5-15,1%.

Нагадаємо, в січні 2019 року НАК "Нафтогаз України" оприлюднила ціни на газ, які будуть діяти з 1 лютого 2019 року, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 8 717 - 9 549 грн/тис. куб. м (без ПДВ). У порівнянні з цінами на січень 2019 року, у лютому ціни знижені на 3,2-3,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про те, що ціни на газ за останні три роки зросли на 89%.