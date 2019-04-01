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"Нафтогаз" с 1 апреля снизил цены на газ

Новости » Экономика    01.04.2019 - 08:40
"Нафтогаз" с 1 апреля снизил цены на газ
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прямые клиенты "Нафтогаза" будут покупать газ по цене ниже 8,55 грн з кубометр

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2019 года снизила цену газа на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Кроме того, "Нафтогаз" не будет устанавливать максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством.

"Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей ГПК "Нафтогаз Украины" составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м (включительно с НДС и затратами на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам)", - говорится в сообщении.

В НАК отметили, что в марте "Нафтогаз" воспользовался привлекательной рыночной ситуацией и закупил достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" снизила на 19% цены на газ для промышленных потребителей по предоплате до 5990 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Напомним, что в марте "Нафтогаз" продавал газ по предоплате по цене 7405 грн/тыс. куб. м (без НДС и транспортировки).

Как сообщало РБК-Украина, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал премьер-министру Владимира Гройсмана письмо, в котором предлагает Кабинету министров с 1 апреля отказаться от режима ПСО и либерализовать рынок газа, что приведет к снижению цен на газ для населения.

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