НБУ назвав причини зростання цін на нафту та падіння цін на газ

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Пропозиція нафти скорочується, видобуток газу зростає

Світові ціни на нафту зростають третій місяць поспіль, натомість ціни на газ падають. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (березень 2019 року).

Як зазначили в НБУ, вагомим фактором підтримки цін залишалися обмеження виробництва в рамках виконання угоди ОПЕК+.

Додатковими факторами були: подальше зниження обсягів постачання нафти Венесуелою (майже вдвічі м/м) та Іраном (на 23% м/м) через санкції США, а також скорочення запасів нафти в США. Крім того, негативні очікування з приводу тривалого конфлікту між США та Китаєм (на останній припадає майже 12% світового попиту на нафту) на тлі уповільнення світової економіки стримували активність учасників ринку, зазначили експерти Нацбанку.

"Натомість ціни на природний газ продовжили зниження через накопичені запаси завдяки теплій зимі в Північній півкулі та зростання обсягів видобування газу США та Росією", - наголошується в огляді.

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Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2019 року МВФ знизив прогноз ціни нафти. Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель у 2019 і 2020 роках.

Нагадаємо, на початку січня 2018 року Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель. Цифра на 2 долара нижче прогнозу, зробленого в червні 2018 року.