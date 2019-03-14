"Нафтогаз" запропонував знизити ціни на газ для населення

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна імпортного газу впала нижче, ніж це передбачено постановою уряду про ПСО

НАК "Нафтогаз України" пропонує Кабінету міністрів з 1 квітня відмовитися режиму ПСО та лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження цін на газ для населення. Про це йдеться в листі голови правління НАК Андрія Коболєва до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Лист від 14 березня публікує видання "Економічна правда" та цитує прес-служба "Нафтогазу".

У листі зазначається, що "Нафтогаз" закупив з 1 квітня газ у Словаччині за ціною, еквівалентною 5981 грн за 1 тис. куб. З урахуванням ПДВ та витрат на транспортування і постачання це відповідає роздрібній ціні на рівні приблизно 8380 грн за 1 тис. куб. м.

"Таким чином, вперше за час існування режиму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) ціна закупівлі газу на європейському ринку знизилася нижче рівня, передбаченого чинною постановою Кабінету міністрів України про ПСО", - йдеться в листі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 19 жовтня 2018 року № 867 підвищив ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада склала 8550 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Постановою Кабміну затверджене Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Постановою передбачено, що ціни на газ для населення з 1 травня 2019 року становитимуть 80% від імпортної ціни, а з 1 січня 2020 року - 100%.