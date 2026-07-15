Нефть продолжает дорожать на фоне обострения на Ближнем Востоке
В среду, 15 июля, цены на нефть снова выросли после того, как президент США Дональд Трамп повторно ввел морскую блокаду всех иранских портов, а Тегеран нанес удары по американской инфраструктуре в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 99 центов, или 1,2%, до 85,72 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 64 цента, или 0,8%, до 79,98 доллара за баррель.
Накануне, 14 июля, цены на нефть закрылись с ростом на 2%, достигнув самого высокого уровня за месяц.
Причиной стали атаки, усилившие перебои со снабжением через Ормузский пролив, по которому к началу американо-израильской войны против Ирана транспортировалась примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
"Хотя физический рынок нефти остается достаточно обеспеченным, любая дальнейшая эскалация ситуации в Ормузском проливе или дополнительные санкции в отношении иранского экспорта могут быстро ухудшить настроения на рынке и привести к росту премий за риск", - отметила старший аналитик рынка компании Phillip Nova Приянка Сачдева.
Аналитики предполагают, что вероятность того, что цена на нефть в ближайшее время снова достигнет 100 долларов за баррель, остается высокой, если боевые действия на Ближнем Востоке усилятся и нанесут ущерб энергетической инфраструктуре региона Персидского залива.
В то же время в случае успеха дипломатических усилий и возобновления судоходства через Ормузский пролив цена на нефть Brent может вернуться в диапазон 75-80 долларов за баррель.
Обострение на Ближнем Востоке
Напомним, 15 июля Центральное командование США нанесло новую волну ударов по Ирану и одновременно возобновило морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.
Перед этим, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива , обвинив несколько судов в попытке пройти по несанкционированному маршруту. Во время инцидента иранские силы атаковали контейнеровоз, после чего США нанесли серию ударов по иранским целям.
В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства.
После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен получать компенсацию за обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Однако после переговоров с лидерами стран Ближнего Востока он отказался от идеи ввести 20-процентную плату за проход судов. США решили сделать ставку на новые торговые и инвестиционные соглашения с государствами Персидского залива.
Также сообщалось, чтоИран атаковал ракетами два танкера ОАЭ в Ормузском проливе - тогда погиб один член экипажа, а среди раненых были два гражданина Украины.