Нефть в обмен на оружие. У Орбана сделали вброс об "украинском шантаже"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook .

По словам министра, временного поверенного в делах Венгрии в Украине вызвали в МИД.

"(Украинцы - ред.) признали, что трубопроводы закрыты по политическим причинам... Они признали, что нет никаких физических или технических причин для того, чтобы не возобновлять поставки, что это исключительно политические причины. Они также ясно дали понять, что в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию они хотят оружие и деньги", - заверил Сийярто.

Он добавил, что Венгрия отказывается "посылать деньги своего народа и оружие" Украине. Министр потребовал, чтобы Украина восстановила поставки российской нефти по "Дружбе".

Также, в своей обычной манере, Сийярто призвал Украину "прекратить вмешательство в избирательный процесс в Венгрии и не создавать угрозу энергоснабжению Венгрии".

"Они не могут угрожать нам, они не могут играть с нами, они не могут создавать чрезвычайную ситуацию с энергоснабжением здесь, в Венгрии", - добавил он.