Нефть в обмен на оружие. У Орбана сделали вброс об "украинском шантаже"
Венгрия пожаловалась, что Украина якобы требует денег и поставок оружия взамен на возобновление работы нефтепровода "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
По словам министра, временного поверенного в делах Венгрии в Украине вызвали в МИД.
"(Украинцы - ред.) признали, что трубопроводы закрыты по политическим причинам... Они признали, что нет никаких физических или технических причин для того, чтобы не возобновлять поставки, что это исключительно политические причины. Они также ясно дали понять, что в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию они хотят оружие и деньги", - заверил Сийярто.
Он добавил, что Венгрия отказывается "посылать деньги своего народа и оружие" Украине. Министр потребовал, чтобы Украина восстановила поставки российской нефти по "Дружбе".
Также, в своей обычной манере, Сийярто призвал Украину "прекратить вмешательство в избирательный процесс в Венгрии и не создавать угрозу энергоснабжению Венгрии".
"Они не могут угрожать нам, они не могут играть с нами, они не могут создавать чрезвычайную ситуацию с энергоснабжением здесь, в Венгрии", - добавил он.
Нефтепровод "Дружба" не работает
Напомним, поставки нефти по трубопроводу "Дружба" прекратились после того, как россияне нанесли по нему удар в конце января. Президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад четко подтвердил, что именно по причине российской атаки нефтепровод не функционирует.
Также он добавил, что восстановление трубопровода может обойтись слишком дорогой ценой, поскольку россияне уже наносили повторные удары по ремонтным бригадам.
Зеленский предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану убедить российского диктатора Владимира Путина заключить с Украиной энергетическое перемирие.