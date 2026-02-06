Нефть остро реагирует на противостояние США и Ирана, - Reuters

Таким образом, цены на энергоносители направляются к своему первому недельному падению почти за два месяца, поскольку опасения относительно поставок уменьшились, а инвесторы сосредоточились на результатах переговоров между США и Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов, или 1,2%, до 68,33 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 80 центов, или 1,3%, до 64,09 доллара за баррель.

Тем не менее, Brent должна была завершить неделю со снижением на 3,3%, снизившись на 4,8% от максимумов конца января, тогда как WTI направлялась к недельному падению на 1,8% и 3,4% от почти шестимесячного максимума прошлого месяца.

Любая эскалация напряженности между Ираном и США может нарушить потоки нефти, поскольку примерно пятая часть мирового потребления проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своей сырой нефти через этот пролив, как и Иран. Если переговоры между США и Ираном уменьшат перспективу конфликта в регионе, цены на нефть могут еще больше снизиться.

При худшем сценарии открытого противостояния между двумя государствами, цены на нефть и нефтепродукты могут существенно вырасти за считанные недели.

"Мы считаем, что геополитические опасения уступят место слабым фундаментальным показателям", - говорится в записке аналитиков Capital Economics.