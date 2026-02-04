Нефтяной провал России: дефицит бюджета резко растет, - Reuters
Дыра в бюджете РФ к концу 2026 года может стать втрое больше, чем планировали, из-за обвала доходов от нефти. Экономисты говорят, что запасы денег у РФ закончатся уже через год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Почему растет дефицит бюджета РФ
Согласно расчетам экономистов правительственного аналитического центра РФ, доходы от энергетики в 2026 году могут упасть на 18% по сравнению с первоначальным планом. Это приведет к росту бюджетного дефицита до уровня 3,5% - 4,4% ВВП, тогда как официальная цель составляет лишь 1,6%.
Ожидается, что общие доходы сократятся на 6% - до 37,9 триллиона рублей.
Главными факторами давления на российскую экономику остаются падение закупок нефти со стороны Индии, рост торговых скидок на российское сырье (более 20% от мировых цен), высокие процентные ставки и нехватка рабочей силы.
Только за январь доходы бюджета РФ от энергетики сократились вдвое, достигнув самого низкого показателя с лета 2020 года.
Угроза исчерпания резервов
Сейчас Россия имеет около 4,1 триллиона рублей бюджетных резервов для покрытия дефицита. Однако аналитики прогнозируют, что при нынешних темпах падения доходов эти средства будут исчерпаны почти полностью в течение года.
Аналитики банка ВТБ подсчитали, что в 2026 году государство-агрессор может потратить 2,5 триллиона рублей из резервов, оставив лишь минимальную "подушку безопасности" в 1,6 триллиона.
Кроме того, предположения о сокращении военных расходов, заложенные в текущем бюджете, эксперты называют нереалистичными в условиях продолжения войны.
Российский экспорт нефти падает
Напомним, ранее стало известно, что США усиливают давление на покупателей российской нефти, чтобы ограничить финансирование военной машины Кремля. В частности, обсуждались санкции против танкерного флота, который РФ использует для обхода ценового потолка.
Также мы писали, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали чаще отказываться от российской нефти премиальных сортов из-за опасений вторичных санкций и проблем с проведением платежей.
В январе поступления России от экспорта нефти и газа уменьшились почти вдвое в годовом измерении и опустились до самой низкой отметки с июля 2020 года.