Нафта гостро реагує на протистояння США та Ірану, - Reuters

Таким чином, ціни на енергоносії прямують до свого першого тижневого падіння майже за два місяці, оскільки побоювання щодо поставок зменшилися, а інвестори зосередилися на результатах переговорів між США та Іраном.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 78 центів, або 1,2%, до 68,33 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 80 центів, або 1,3%, до 64,09 долара за барель.

Тим не менш, Brent мала завершити тиждень зі зниженням на 3,3%, знизившись на 4,8% від максимумів кінця січня, тоді як WTI прямувала до тижневого падіння на 1,8% та 3,4% від майже шестимісячного максимуму минулого місяця.

Будь-яка ескалація напруженості між Іраном та США може порушити потоки нафти, оскільки приблизно п'ята частина світового споживання проходить через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном.

Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак експортують більшу частину своєї сирої нафти через цю протоку, як і Іран. Якщо переговори між США та Іраном зменшать перспективу конфлікту в регіоні, ціни на нафту можуть ще більше знизитися.

При найгіршому сценарії відкритого протистояння між двома державами, ціни на нафту та нафтопродукти можуть суттєво зрости за лічені тижні.

"Ми вважаємо, що геополітичні побоювання поступляться місцем слабким фундаментальним показникам", – йдеться у записці аналітиків Capital Economics.