Нефть в 2025 году значительно подешевела: в чем причина

В декабре цены на нефть марки Brent почти не изменились. Но в целом за 20225 год цены упадут на 18%, что станет самым большим падением со времен 2020 года. Цены падают из-за геополитических рисков, избытка предложения и таможенных войн.

С начала года фьючерсы на нефть Brent подешевели на 18%. Уже третий год подряд Brent завершает с падением, что стало самой длинной серией потерь марки в истории. Ожидается, что в первом квартале 2026 года марка просядет до 55 долларов за баррель (при текущей цене в 61 доллар за баррель), а затем вернется к 60 долларам в течение года.

"Причина, почему мы более "медвежьи", чем рынок, в краткосрочной перспективе, в том, что мы считаем: американские сланцевые производители успели захеджироваться на высоких уровнях... Поэтому поставки из сланцевого сектора будут более стабильными и менее чувствительными к колебаниям цен", - сказал аналитик BNP Paribas по товарным рынкам Джейсон Йин.

При этом марка WTI торгуется почти по 58 долларов за баррель, а годовое падение для американской нефти составило 19%. В общем обе марки нефти упали сильнее всего с 2020 года.