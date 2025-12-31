ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Нефть в 2025 году значительно подешевела: в чем причина

Мир, Среда 31 декабря 2025 14:07
UA EN RU
Нефть в 2025 году значительно подешевела: в чем причина Иллюстративное фото: марки Brent и WTI упали ниже всего с 2020 года (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В декабре цены на нефть марки Brent почти не изменились. Но в целом за 20225 год цены упадут на 18%, что станет самым большим падением со времен 2020 года. Цены падают из-за геополитических рисков, избытка предложения и таможенных войн.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Reuters.

С начала года фьючерсы на нефть Brent подешевели на 18%. Уже третий год подряд Brent завершает с падением, что стало самой длинной серией потерь марки в истории. Ожидается, что в первом квартале 2026 года марка просядет до 55 долларов за баррель (при текущей цене в 61 доллар за баррель), а затем вернется к 60 долларам в течение года.

"Причина, почему мы более "медвежьи", чем рынок, в краткосрочной перспективе, в том, что мы считаем: американские сланцевые производители успели захеджироваться на высоких уровнях... Поэтому поставки из сланцевого сектора будут более стабильными и менее чувствительными к колебаниям цен", - сказал аналитик BNP Paribas по товарным рынкам Джейсон Йин.

При этом марка WTI торгуется почти по 58 долларов за баррель, а годовое падение для американской нефти составило 19%. В общем обе марки нефти упали сильнее всего с 2020 года.

Отметим, при этом 29 декабря цены на нефть немного выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке и сложности мирных переговоров между Россией и Украиной. Рост начался с 24 декабря на фоне угрозы нарушений поставок со стороны Венесуэлы.

По оценкам аналитиков, восстановление цен на нефть связано с геополитическим напряжением, в частности заявлением президента США Дональда Трампа о "полной и окончательной" блокаде подсанкционных венесуэльских нефтяных танкеров. Еще 16 декабря президент США Дональд Трамп объявил полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, которые входят в Венесуэлу или выходят из ее вод.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
Новости
Дроны ГУР поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе, - источники
Дроны ГУР поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе, - источники
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем