Мировые цены на нефть растут на фоне проблем с поставками из Венесуэлы и РФ, - Reuters

Цены на нефть в среду, 24 декабря, демонстрируют небольшой рост на фоне стабильного экономического роста в США и угрозы нарушений поставок со стороны Венесуэлы и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, фьючерсные контракты на нефть Brent подешевели на 1 цент и составили 62,37 доллара за баррель, в то же время американская нефть WTI подорожала на 1 цент - до 58,39 доллара за баррель.

Начиная с 16 декабря, когда котировки почти достигли пятилетнего минимума, оба нефтяных бенчмарка прибавили в цене около 6%.

По данным США, экономика страны в третьем квартале 2025 года продемонстрировала самые быстрые темпы роста за последние два года, что было обусловлено активными потребительскими расходами и стремительным восстановлением экспорта.

В то же время на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,39 млн баррелей, запасы бензина - на 1,09 млн баррелей, а дистиллятов - на 685 тысяч баррелей.

Аналитики Haitong Futures отмечают, что со стороны предложения ключевым фактором роста цен стали перебои с экспортом венесуэльской нефти.