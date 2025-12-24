ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мировые цены на нефть растут на фоне проблем с поставками из Венесуэлы и РФ, - Reuters

Среда 24 декабря 2025 12:12
UA EN RU
Мировые цены на нефть растут на фоне проблем с поставками из Венесуэлы и РФ, - Reuters Фото: цены на нефть растут на фоне проблем с поставками из Венесуэлы и РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Цены на нефть в среду, 24 декабря, демонстрируют небольшой рост на фоне стабильного экономического роста в США и угрозы нарушений поставок со стороны Венесуэлы и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, фьючерсные контракты на нефть Brent подешевели на 1 цент и составили 62,37 доллара за баррель, в то же время американская нефть WTI подорожала на 1 цент - до 58,39 доллара за баррель.

Начиная с 16 декабря, когда котировки почти достигли пятилетнего минимума, оба нефтяных бенчмарка прибавили в цене около 6%.

По данным США, экономика страны в третьем квартале 2025 года продемонстрировала самые быстрые темпы роста за последние два года, что было обусловлено активными потребительскими расходами и стремительным восстановлением экспорта.

В то же время на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,39 млн баррелей, запасы бензина - на 1,09 млн баррелей, а дистиллятов - на 685 тысяч баррелей.

Аналитики Haitong Futures отмечают, что со стороны предложения ключевым фактором роста цен стали перебои с экспортом венесуэльской нефти.

Ожидания нефтяного рынка

По оценкам аналитиков, восстановление цен на нефть связано с геополитическим напряжением, в частности заявлением президента США Дональда Трампа о "полной и окончательной" блокаде подсанкционных венесуэльских нефтяных танкеров.

Дополнительно на рынок повлияли сообщения об ударе украинского беспилотника по российскому судну так называемого теневого флота в Средиземном море.

Как указал аналитик, рынок также постепенно теряет надежду на скорое достижение долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной при посредничестве США.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Нафта
Новости
Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: полный список
Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: полный список
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну