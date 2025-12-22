Цены на нефть выросли после захвата США танкеров Венесуэлы, - Reuters
Цены на нефть пошли вверх в понедельник, 22 декабря, после того, как США перехватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в международных водах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рост цен на нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 44 цента, или 0,73%, до 60,91 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 40 центов, или 0,71%, до 56,92 доллара.
В то же время на прошлой неделе цены на Brent и WTI снизились примерно на 1% после падения почти на 4% неделей ранее.
Геополитические факторы
Как отмечает агентство, береговая охрана США также преследует еще один нефтяной танкер в международных водах вблизи Венесуэлы. В случае успеха это станет второй такой операцией за выходные и третьей менее чем за две недели.
По оценкам аналитиков, восстановление цен на нефть связано с геополитическим напряжением, в частности заявлением президента США Дональда Трампа о "полной и окончательной" блокаде подсанкционных венесуэльских нефтяных танкеров.
Дополнительно на рынок повлияли сообщения об ударе украинского беспилотника по российскому судну так называемого теневого флота в Средиземном море.
Как указал аналитик, рынок также постепенно теряет надежду на скорое достижение долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной при посредничестве США.
"Эти события помогают компенсировать постоянные опасения относительно избытка предложения, и в сочетании с ложным прорывом ниже на прошлой неделе, который застал рынок в неудачном положении, баланс рисков очень близок к тому, чтобы вернуться к росту цен на сырую нефть", - цитирует издание его слова.
Что предшествовало
Соединенные Штаты уже неоднократно проводили операции по задержанию нефтяных танкеров, которые заходят в порты Венесуэлы или выходят из них.
В частности, 10 декабря американские военные перехватили и взяли под контроль подсанкционный нефтяной танкер вблизи побережья Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп подтвердил эту операцию и анонсировал новые шаги против Венесуэлы в ближайшее время. После этого еще одно судно было задержано в международных водах.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать задерживать танкеры, которые выходят из Венесуэлы, пока режим президента Николаса Мадуро не вернет "все украденные американские активы".
В воскресенье, 21 декабря, США захватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.