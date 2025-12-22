Цены на нефть выросли после захвата США танкеров Венесуэлы, - Reuters

Цены на нефть пошли вверх в понедельник, 22 декабря, после того, как США перехватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в международных водах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рост цен на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 44 цента, или 0,73%, до 60,91 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 40 центов, или 0,71%, до 56,92 доллара.

В то же время на прошлой неделе цены на Brent и WTI снизились примерно на 1% после падения почти на 4% неделей ранее.

Геополитические факторы

Как отмечает агентство, береговая охрана США также преследует еще один нефтяной танкер в международных водах вблизи Венесуэлы. В случае успеха это станет второй такой операцией за выходные и третьей менее чем за две недели.

По оценкам аналитиков, восстановление цен на нефть связано с геополитическим напряжением, в частности заявлением президента США Дональда Трампа о "полной и окончательной" блокаде подсанкционных венесуэльских нефтяных танкеров.

Дополнительно на рынок повлияли сообщения об ударе украинского беспилотника по российскому судну так называемого теневого флота в Средиземном море.

Как указал аналитик, рынок также постепенно теряет надежду на скорое достижение долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной при посредничестве США.

"Эти события помогают компенсировать постоянные опасения относительно избытка предложения, и в сочетании с ложным прорывом ниже на прошлой неделе, который застал рынок в неудачном положении, баланс рисков очень близок к тому, чтобы вернуться к росту цен на сырую нефть", - цитирует издание его слова.