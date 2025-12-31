Нафта у 2025 році значно подешевшала: в чому причина

В грудні ціни на нафту марки Brent майже не змінилися. Але загалом за 20225 рік ціни впадуть на 18%, що стане найбільшим падінням з часів 2020 року. Ціни падають через геополітичні ризики, надлишок пропозиції та митні війни.

З початку року ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 18%. Вже третій рік поспіль Brent завершує з падінням, що стало найдовшою серією втрат марки в історії. Очікується, що в першому кварталі 2026 року марка просяде до 55 доларів за барель (при поточній ціні у 61 долар за барель), а потім повернеться до 60 доларів протягом року.

"Причина, чому ми більш "ведмежі", ніж ринок, у короткостроковій перспективі, в тому, що ми вважаємо: американські сланцеві виробники встигли захеджуватися на високих рівнях... Тому постачання зі сланцевого сектору будуть більш стабільними й менш чутливими до коливань цін", - сказав аналітик BNP Paribas з товарних ринків Джейсон Їн.

При цьому марка WTI торгується майже за 58 доларів за барель, а річне падіння для американської нафти склало 19%. Загалом обидві марки нафти впали найсильніше з 2020 року.