Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью РБК-Украина рассказал об обороне северных рубежей Украины, проблемах с российской мобилизацией и вооружением, а также есть ли угроза расширения вражеского наступления за пределы Востока.

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев с июня прошлого года отвечает за оборону северных регионов. Примерно в то время, с конца весны начались военные учения беларусской армии, а в информационном пространстве заговорили о сценариях угроз со стороны режима Лукашенко. По одному из них – Минск мог прямо вступить в войну, открыв еще один фронт, чтобы отвлечь ВСУ от Востока и Юга, где в то время шли основные бои.

Вторая версия была похожа и заключалась в том, что россияне могут снова напасть с севера – либо вместе с войсками республики, либо без них. Такой вариант развития событий стал еще более актуальным осенью, когда Лукашенко начал делать чванливые заявления о "союзной армии", а в Беларусь стали прибывать эшелоны российских войск. До сих пор вся эта активность на территории республики была не что иное, как попытка держать напряжение и сковать наши силы на севере.

По словам Наева, уровень угрозы со стороны Беларуси сейчас низок. Однако Кремль не оставил желания захватить всю Украину, в частности ее столицу. В интервью РБК-Украина Командующий Объединенных сил ВСУ рассказал о том, может ли Россия начать наступление еще где-то, кроме Донбасса, о подготовке нашей армии в случае повторного нападения с севера и каким должно быть завершение войны.

– Как вы считаете, в чем заключался первоочередной план – цели, задачи – врага, когда они напали на Украину в феврале прошлого года?

– Первоочередной целью России, после оккупации Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, было изменение высшего политического руководства и государственного устройства нашей страны. Россияне хотели установить тоталитарный режим, лишить нас суверенитета, сорвать европейскую интеграцию и не допустить вступления Украины в НАТО. Это напрямую подтверждается фактами и ходом событий.

Для достижения своих геополитических целей Россия избрала именно силовой способ, развязав войну против Украины. Противник планировал в кратчайшие сроки – до 2-3 недель – реализовать ряд стратегических задач. Для этого агрессор под видом учений сформировал ударные группировки войск и применил их в форме так называемой "специальной военной операции", как с оккупированных территорий, так с северных направлений.

Главная ставка в войне делалась, во-первых, на стремительность и решительность действий. Во-вторых – на неготовность Вооруженных сил Украины сопротивляться и вести длительные боевые действия. Кроме того, они ошибочно полагались на поддержку действий России подавляющим большинством населения Украины и рассчитывали, что не будет вмешательства западных стран-партнеров. За год ведения боевых действий цель России до сих пор не достигнута.

– Может ли Россия в обозримой перспективе начать наступательные действия еще на каких-то направлениях, кроме тех, где она действует сегодня (Лиманское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское)?

– Учитывая то, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно. Однако россияне пытаются создать воображение, что они готовят наступательные действия по другим операционным направлениям, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования.

– Какая ситуация на северных границах?

– По состоянию на сегодня противник не готов вести наступательные действия на северном направлении, но мы понимаем и предполагаем возможные сценарии развития ситуации. Исходя из вероятного характера действий противника, мы осуществляем весь комплекс мер по обеспечению готовности подчиненных группировок к любым действиям России – начиная от отражения авиационных и ракетных ударов, недопущения действий его диверсионных сил до отражения повторного вторжения.

Генерал-лейтенант Сергей Наев (фото: Командование объединенных сил ВС Украины)

Чтобы недопустить внезапность действий противника мы усилили все виды разведки. Проводится мониторинг обстановки, в том числе с использованием средств воздушной и космической разведки за счет информации, предоставляемой странами-партнерами. Усилена охрана и прикрытие государственной границы Украины.

Во взаимодействии с Воздушными силами осуществляется прикрытие войск и критических объектов инфраструктуры от авиационных и ракетных ударов противника. Значительную роль в сдерживании агрессии сыграла построенная система инженерных ограждений. Без инженерного оборудования позиций невозможно остановить превосходящие силы противника.

Опыт ведения боевых действий показал, что применение минно-взрывных заграждений в сочетании с системой огня снизило боевой потенциал противника, сорвало темп его наступления и создало благоприятные условия для проведения контрнаступательных действий наших войск. Поэтому мы значительно нарастили систему минно-взрывных и невзрывных заграждений как непосредственно на государственной границе, так и в глубине обороны. Проведено минирование местности, созданы минированные завалы и противотанковые рвы на участках дорог и путей вероятного продвижения противника.

Чтобы повысить устойчивость обороны совершенствуется фортификационное оборудование оборонных рубежей, в том числе за счет установления долговременных фортификационных сооружений. Также развернута система подготовки органов военного управления, воинских частей и подразделений. Этот комплекс охватывает широкий спектр вопросов, начиная с одиночной подготовки и заканчивая ротными и батальонными учениями. Проводятся тренировки резервов, готовятся к выполнению огневых задач артиллерийские подразделения, производится подготовка операторов БпЛА.

– Какое количество войск РФ на территории Беларуси? И правда ли, что большинство находящихся там российских войск – это мобилизованные, которых готовят в Беларуси, а затем перебрасывают на другие направления?

– Еще с октября прошлого года военно-политическим руководством РФ принято решение о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск союзного государства. Официально Россия заявила о размещении 9 тысяч военнослужащих.

Сейчас наземный российский компонент насчитывает более 4 тысяч человек – это преимущественно мобилизованные граждане РФ, проходящие трехмесячный курс подготовки в составе подразделений территориальных войск РФ под руководством беларусских инструкторов. В дальнейшем эти мобилизованные перемещаются в Россию для ведения боевых действий на территории Украины.

– Возможно ли в обозримой перспективе повторное наступление России со стороны Беларуси?

– Вопросы возможного повторного наступления России со стороны Беларуси подробно изучаются. И все возможные варианты дальнейшего хода событий анализируются и прогнозируются постоянно. По состоянию на сегодня можно констатировать, что ударных вражеских формирований со стороны Беларуси не обнаружено. В настоящее время военная инфраструктура РБ – полигоны, полевые учебные центры и так далее – Россия использует исключительно как места подготовки, слаженности и восстановления личного состава.

Сложившиеся на территории Беларуси российские подразделения отправляются эшелонами на восток и юг Украины. Подразделения РБ, дислоцированные вдоль украинской границы, не имеют ударного потенциала и могут осуществлять только оборонные операции собственной границы. Сейчас боевые возможности беларусских вооруженных сил оцениваются как низкие. Но наша разведка продолжает работу, чтобы своевременно выявить изменения в обстановке.

– Как вы оцениваете результаты мобилизации в РФ?

– Значительные потери противника в личном составе, увеличение количества военнослужащих, не желающих участвовать в боевых действиях, и отсутствие желаемого прогресса в наборе добровольцев заставило Кремль 21 сентября 2022 года объявить частичную мобилизацию. Путин подписал указ "об объявлении частичной мобилизации в РФ", что фактически легализовало уже продолжающуюся скрытую мобилизацию и позволило властям проводить принудительный призыв для войны против Украины.

В общей сложности нам известно о мобилизации ориентировочно 300 тысяч граждан России. Они были направлены для доукомплектования существующих частей и подразделений, формирования новых соединений и объединений, а также для развертывания частей и подразделений территориальных войск.

В то же время нужно помнить, что продолжение мобилизационных мероприятий и, как следствие, колоссальных безвозвратных потерь убитыми и ранеными вызывает немало проблем внутри самой России. Речь идет и о росте недовольства режимом среди населения, и об организации протестных митингов, и о снижении доверия к высшему государственному руководству. Еще одна их проблема – полное отсутствие мотивации среди мобилизованных, как перед отправкой на фронт, так и на поле боя.

– Что вы думаете о замене командующего группировкой оккупационных войск Суровикина на Герасимова? Изменило ли это что-либо в ходе войны?

– На фоне угрозы невыполнения стратегических задач в военной операции, российское командование постоянно пытается усовершенствовать систему управления объединенной группировки войск вооруженных сил РФ. Для этого они активно внедряют практику новых кадровых переназначений.

Генерал Сергей Суровикин, который не оправдал надежд главы Кремля, был "понижен" в должности заместителя командующего операции. А с 11 января этого года новым командующим так называемой "СВО" назначен штатный начальник генштаба вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. По имеющимся данным, он лично получил приказ Путина о взятии под контроль всей территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Как мы знаем, именно Суровикин является главным "автором" концепции уничтожения энергетической системы Украины. Во время его каденции было использовано значительное количество российских высокоточных средств поражения. Это около 700 крылатых ракет и 500 ударных БпЛА. В основном активно применялись крылатые ракеты морского и воздушного базирования по инфраструктурным объектам, что привело к их перерасходу и сокращению стратегических запасов. При этом наземная фаза не принесла ожидаемых результатов.

Генерал-лейтенант Сергей Наев (фото: Командование объединенных сил ВС Украины)

Также следует отметить, что при Суровикине значительно усиливались роль и статус военных формирований Пригожина и Кадырова, которые получали все имеющиеся материально-технические ресурсы. На этом фоне возник неофициальный конфликт между ЧВК и руководством минобороны и генштаба РФ, которые фактически теряли собственный авторитет среди регулярных войск и управляемость наемниками.

Назначение Герасимова является опосредованным признаком того, что в России отсутствуют военачальники, которые способны планировать операции стратегического уровня. Герасимов является "автором" всех внедрений концептуальных основ применения вооруженных сил РФ на протяжении последних десятилетий.

– Похоже, что одна из целей РФ на осенне-зимнюю кампанию – это было создание гуманитарной катастрофы в Украине путем уничтожения нашей энергосистемы. Изменилась ли сейчас эта задача, учитывая, что зима уже закончилась, большинство украинцев с электроэнергией и теплом, а у россиян заканчиваются ракеты?

– Основными целями России при нанесении ракетных ударов по территории Украины является именно осуществление гуманитарной катастрофы в Украине путем уничтожения объектов критической инфраструктуры в крупных городах. Противник совершил 14 массированных ракетных ударов по территории Украины. Из них восемь ударов – с использованием БпЛА типа Shahed-131/136, четыре – с использованием крылатых ракет разного базирования и два комбинированных ракетных удара.

Противник продолжает совершенствовать тактические приемы, согласованные по времени и целям. Их основная цель – это энергетические объекты Украины. Например, один из таких приемов – это нанесение комбинированных ударов по нескольким направлениям различными средствами поражения, включая Х-31П, Х-59, Х-22 и "Кинжалы". Таким образом, враг усложняет работу нашей ПВО – эти воздушные цели имеют разные характеристики и характер полета.

В этом контексте можно упомянуть и воздушные шары над разными украинскими регионами, целью которых было выявление позиций украинского ПВО. Впрочем, основой остаются все те же Х-101, Х-555 из стратегических бомбардировщиков и "Калибры" морского базирования. А их действительно становится в запасе противника все меньше.

Во время удара 9 марта противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины с применением 63 крылатых ракет. Из них 31 – это Х-101/555, 20 "Калибров", 6 единиц Х-22 и 6 гиперзвуковых "Кинжалов" – это 11% от их общего количества, в настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет. Кроме того, было применено 16 управляемых зенитных ракет комплексом С-300 и 8 БпЛА типа Shahed-131/136.

Все это еще раз свидетельствует о том, что Украине нужны современные зенитно-ракетные комплексы. Но те ракеты, которые мы можем сбивать имеющимися средствами, как видите, поражаются. И эффективность поряжения, даже при смешанном массированном обстреле, достаточно высока.

Силы и средства нашей разведки пытаются постоянно разоблачать намерения противника, принимаем все превентивные меры по защите таких объектов. По оценкам наших экспертов, Россия продолжит наносить ракетные удары по критическим объектам энергетической и транспортной инфраструктуры и центрам принятия решений. Естественно, отдельными целями могут быть места размещения образцов вооружения и военной техники иностранного производства, а также районы сосредоточения войск.

– Какое вооружение нам сейчас необходимо больше всего с вашей точки зрения?

– Конечно, современное и высокоточное вооружение способствует победе Украины. Это и артиллерийские системы, и средства противовоздушной обороны, боевые бронированные машины и танки. Конечно, для них обязательно требуются ракеты и боеприпасы в достаточном количестве.

Если говорить о чем-то конкретном, например об артиллерии, то нам необходимы такие системы, которые могут применять высокоточные боеприпасы, которые уже положительно зарекомендовали себя во время боевых действий и в полном объеме освоены нашими бойцами. Речь идет о 155-мм самоходных гаубицах Caesar, Krab. Среди прицепных пушек это 155-мм гаубицы М777. Для непосредственной поддержки пехоты хорошо подходят 105-мм гаубицы L119.

Если говорить о средствах ПВО, то это целый спектр вооружений и средств обнаружения воздушных целей, которые должны обеспечивать надежное поражение всех типов вражеских крылатых и баллистических ракет, разведывательных и ударных беспилотников, а также авиации противника. В качестве примера – зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и NASAMS.

Современные танки, такие как Abrams, Leopard и боевые машины пехоты, например CV 90, Marder – это залог возвращения временно оккупированных территорий Украины. В общем, все, что будет предоставлено как помощь нашими партнерами, мы будем применять качественно и в полном объеме.

– Есть немало данных, в том числе от нашей разведки, что РФ испытывает проблемы с отдельными видами техники, с боеприпасами. Как это сейчас сказывается на боевых действиях и может ли это вынудить агрессора отступить?

– Конечно, такие проблемы у России есть. И это одна из многих причин, почему периодически со стороны агрессора прямо или косвенно озвучиваются идеи о готовности к началу переговоров с Украиной. Интенсивность использования россиянами боеприпасов существенно превышает темпы их производства. Соответственно, это сильно сокращает запасы.

Генерал-лейтенант Сергей Наев (фото: Командование объединенных сил ВС Украины)

Поэтому уже сейчас враг стремится ускоренными темпами найти пути их пополнения – вывозит из Беларуси, пытаются найти других поставщиков. Известно о начале процессов ремонта и обслуживания артиллерийских боеприпасов, подлежащих утилизации. Что касается отдельных видов техники – похожая ситуация. Однако опять же – не стоит недооценивать врага.

– Есть ли сейчас, по вашей оценке, у России силы и средства, чтобы развязать еще один военный конфликт, а именно – против Молдовы?

– Сил, средств и группировок для развязания военного конфликта против Молдовы у РФ в настоящее время не создано. Однако хотел бы отметить, что Кремль имеет комплекс других методов и технологий влияния, чтобы пытаться предотвратить процветание соседних стран.

– Какие наши перспективы на фронте в 2023 году?

– Руководство РФ не оставляет попыток установить контроль над всей территорией Украины. Противник продолжает проведение наступательных действий на отдельных направлениях с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. В то же время на других временно оккупированных территориях, а именно в Херсонской и Запорожской областях, проводит оборудование оборонных рубежей и наращивает группировку за счет мобилизованных. В дальнейшем агрессор хочет захватить новые территории для создания буферных зон, чтобы обеспечить "безопасность" для уже "включенных в состав РФ" оккупированных территорий Украины.

Основные усилия ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины в 2023 году будут направлены на сдерживание дальнейшего продвижения и недопущения захвата противником новых территорий Украины. Нам необходимо, во-первых, истощить противника и нанести ему максимальные потери в живой силе и технике. Во-вторых, нарастить собственный боевой потенциал и создать условия для проведения наступательных действий с целью освобождения оккупированных территорий. Также мы будем продолжать стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Северного и Юго-западного направлений.

Для выполнения этих задач и эффективного противостояния превосходящим силам противника – как количественно, так и по оснащению вооружением – нужно продолжить ведение активных оборонных действий Силами обороны, своевременно проводить ротацию и восстановление их подразделений и частей. Кроме того, нужно продолжить работу по повышению боевых способностей Сил обороны Украины, создавая новые части и подразделения, которые будут составлять основу ударных группировок.

Действующие части и подразделения должны быть оснащены и переоснащены новейшими образцами вооружения и военной техники как собственного производства, так и производства стран-партнеров. Параллельно со снабжением новейших боевых систем нужно активно проводить подготовку личного состава с привлечением военных специалистов стран-партнеров.

– Каким вы лично видите завершение войны и гарантии того, что РФ не нападет на Украину снова, как это было с Чечней?

– В первую очередь нужно определить, что мы хотим видеть в понятии "завершение войны в Украине". Временное прекращение боевых действий может быть завершением войны? Выполнение условий противника о территориальных уступках ради прекращения боевых действий – это окончание войны? Безусловно, завершение войны должно предусматривать сохранение территориальной целостности Украины, а также создание условий для недопущения дальнейшего повторения агрессии со стороны противника.

Лично для меня окончанием войны является выполнение государством-агрессором условий, которые изложены в предложенной президентом Украины "формуле мира". Я уверен, что выполнение всех десяти пунктов, отраженных в этой формуле, даст возможности не для временного прекращения огня, а для создания условий, при которых Россия в будущем не сможет реализовать свои планы.

Чтобы добиться окончания войны, необходимо усилить международную изоляцию России. Речь идет об экономическом давлении в виде международных санкций, нужно лишить россиян влиятельных союзников, которые смогут оказывать им военную и экономическую помощь. Только объединение всех цивилизованных стран мира по борьбе с российским агрессором сможет остановить войну в Украине.

Мы никогда не отдаем свое и это враг должен запомнить навсегда. Война закончится не только тогда, когда последний российский солдат покинет нашу территорию, а когда враг поймет, что людей, которые хотят жить в свободном государстве, невозможно победить.

Будапештский меморандум, подписанный в декабре 1994 года, показал, что любое международное соглашение может быть нарушено. Поэтому единственной гарантией сдерживания от российской агрессии в будущем я вижу вступление Украины в НАТО, а также постоянное укрепление собственных Вооруженных сил. И никогда не нужно забывать выражение "Хочешь мира – готовься к войне". Иными словами, только крепкая и профессиональная армия способна гарантировать мир и покой нашему государству.