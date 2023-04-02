Наев назвал наиболее эффективное оружие против иранских "Шахедов"

Иранские "Шахеды" малоскоростные цели, а это значит, что для их поражения лучше всего использовать крупнокалиберные пулеметы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергея Наева.

По его словам, такие пулеметы более эффективны, потому что беспилотники постоянно меняют маршруты, чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу.

"Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, потом снова возвращаются. То есть все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны", - рассказал Наев.

Он отметил, что благодаря партнерам украинская противовоздушная оборона постоянно растет.

"Мы понимаем, что каждый квадратный метр мы прикрыть не сможем. Но мы пытаемся расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы противовоздушной обороны на таких подходящих расстояниях, чтобы можно было прикрывать и страховать друг друга", - написал он.

Наев рассказал, что украинские зенитчики находятся в постоянной боевой готовности. Они всегда находятся в машинах и только по сигналу включаются и переходят в боевую готовность номер один. Кроме того, они могут попадать во враждебные цели как днем, так и ночью.