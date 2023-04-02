Наєв назвав найбільш ефективну зброю проти іранських "Шахедів"

Іранські "Шахеди" є малошвидкісними цілями, а це означає, що для їх ураження найкраще використовувати великокаліберні кулемети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергія Наєва.

За його словами, такі кулемети більш ефективні, бо безпілотники постійно змінюють маршрути для того, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання.

"Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто, весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони", - розповів Наєв.

Він зауважив, що завдяки партнерам українська протиповітряна оборона постійно збільшується.

"Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо. Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати й страхувати один одного", - написав він.

Наєв розповів, що українські зенітники перебувають у постійній бойовій готовності. Вони завжди знаходяться у машинах і тільки за сигналом вмикаються і переходять у бойову готовність номер один. Окрім цього вони можуть влучати у ворожі цілі як вдень, так і вночі.