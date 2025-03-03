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Минэнерго: ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласования с Украиной неприемлема

Киев, Понедельник 03 марта 2025 16:20
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Минэнерго: ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласования с Украиной неприемлема Иллюстративное фото: МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС без согласования с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело ротацию своих экспертов на ЗАЭС без согласования с Украиной. Такая ситуация является неприемлемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, министр энергетики Украины Герман Галущенко направил в МАГАТЭ письмо после того, как Агентство провело ротацию экспертов на ЗАЭС через временно оккупированные территории.

В письме подчеркивается, что такая ротация нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, что противоречит международному праву и законодательству Украины.

Агентству напомнили, что Россия неоднократно создавала искусственные препятствия для надлежащей ротации экспертов МАГАТЭ и удерживала международных экспертов на площадке ЗАЭС более 80 дней под беспрецедентным давлением в зоне высоких военных рисков.

"Украина в очередной раз подтверждает свою твердую позицию, что любая ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС должна происходить полностью в соответствии с международным правом и исключительно маршрутами, согласованными с украинскими властями, через территории, находящиеся под полным контролем Украины", - сказано в письме.

Галущенко подчеркнул, что в результате таких действий МАГАТЭ у Украины нет информации о том, кто сейчас находится на территории ЗАЭС от Агентства, что является неприемлемым.

Также министр призвал МАГАТЭ принять немедленные меры, чтобы исправить ситуацию и обеспечить соответствие деятельности Агентства международному праву.

Скандальное решение МАГАТЭ

Напомним, о том, что Международное агентство по атомной энергии впервые провело ротацию своих экспертов через временно оккупированные территории Украины, стало известно 1 марта.

На этом фоне Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста руководству МАГАТЭ.

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