Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование

Чрезвычайная ситуация в энергетике: Зеленский ждет предложения о работе школ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Минобразования и местные власти должны будут подготовить предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации", - сказал глава украинского государства. 

Такое заявление он сделал во время совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетической системе Украины, на котором отдельное внимание уделили Киеву. 

Чрезвычайная ситуация в энергетике

По итогам совещания глава украинского государства рассказал, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

По его словам, последствия российских ударов и ухудшение погодных условий привели к тяжелой ситуации.

Как отметил вчера, 13 января, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил о том, что самая сложная ситуация со светом наблюдается в Киеве.

Он рассказал, что часть жилых домов в столице также остаются без отопления.

Такая ситуация возникла после нескольких массированных ударов россиян. Они атаковали энергетические объекты столицы ударными дронами и ракетами.

В Киеве по состоянию на 14 января действуют экстренные отключения света. У некоторых домов электроснабжение отсутствует по несколько дней подряд.

