Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський чекає пропозиції щодо роботи шкіл

Міносвіти та місцева влада повинні будуть підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації в енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації", - сказав глава української держави.
Таку заяву він зробив під час наради щодо надзвичайних обставин в енергетичній системі України, на якій окрему увагу приділили Києву.
За підсумками наради глава української держави розповів, що в енергетиці України буде введено режим надзвичайної ситуації.
За його словами, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов призвели до важкої ситуації.
Як зазначив учора, 13 січня, заступник міністра енергетики України Микола Колесник заявив про те, що найскладніша ситуація зі світлом спостерігається в Києві.
Він розповів, що частина житлових будинків у столиці також залишаються без опалення.
Така ситуація виникла після кількох масованих ударів росіян. Вони атакували енергетичні об'єкти столиці ударними дронами та ракетами.
У Києві станом на 14 січня діють екстрені відключення світла. У деяких будинків електропостачання відсутнє по кілька днів поспіль.