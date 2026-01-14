Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський чекає пропозиції щодо роботи шкіл

"Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації", - сказав глава української держави.

Таку заяву він зробив під час наради щодо надзвичайних обставин в енергетичній системі України, на якій окрему увагу приділили Києву.