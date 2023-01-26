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В Британии рассказали, когда передадут танки Challenger Украине

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Четверг 26 января 2023 15:03
В Британии рассказали, когда передадут танки Challenger Украине Фото: в Британии рассказали, когда передадут танки Challenger Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания надеется передать Украине танки Challenger 2 в конце марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Планируем, что это будет в конце марта", - сказал министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл, отвечая на вопрос, когда танки прибудут в Украину.

По его словам, до этого времени украинские военные пройдут интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию танков.

Напомним, 14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Украинские экипажи уже в ближайшее время должны начать обучение на танках Challenger 2 в Британии. В курсе подготовки примут участие около 60 военных.

РБК-Украина рассказывало, что известно о танках Challenger 2 и на что они способны.

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