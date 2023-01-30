Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW

Задержки поставок танков и бронетранспортеров могут стоить Украине возможности для контрнаступления этой зимой. Российские силы готовятся начать собственное наступление в Луганской области и усиливают свои действия в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление этой зимой, что несколько смягчит последствия проволочек Запада с предоставлением необходимой помощи. Однако задержка с началом этого контрнаступления до сих пор позволила россиянам поставить условия, которые сделают его более трудным и дорогостоящим.

По мнению аналитиков, задержка также позволила России создать условия для собственного наступления, что значительно усложнило план украинской кампании.

Если у Украины еще нет техники, необходимой для начала контрнаступления, то ей, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки возобновления усилий, пишут эксперты.

Они предполагают, что задержка, вероятно, будет продлена из-за погодных условий. И россиянам, и украинцам придется учитывать сезон весенней распутицы, который, скорее всего, придется на март и апрель, что затруднит, если не сделает невозможным, быстрое механизированное контрнаступление.

Украине, возможно, придется подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить свои крупномасштабные усилия по освобождению стратегически важной территории.

"Западу необходимо будет избегать ошибочного вывода о том, что будущие украинские контрнаступления невозможны, исходя из временных рамок, обусловленных собственными задержками в предоставлении необходимых материальных условий", - говорится в отчете.

Текущие и планируемые российские наступления, скорее всего, завершатся без достижения решающего оперативного успеха и таким образом, что вполне могут создать благоприятные условия для украинских контрнаступлений, особенно после того, как Украина получит западные танки.

ISW продолжает считать, что Украина может освободить критическую территорию при нынешнем и обещанном уровне поддержки Запада и что это является вопросом жизненно важных национальных интересов Соединенных Штатов и их западных партнеров, чтобы Украина сделала это.

Напомним, в Минобороны Германии уверяют, что передадут Украине танки Leopard 2 до конца марта.

В США в свою очередь заявили, что не смогут передать Украине обещанные Abrams к весеннему наступлению.

Великобритания обещает, что танки Challenger 2 Украина смогут получить в конце марта.

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