ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

В НАДПУ призвали УЗ не повышать тариф на грузовые перевозки

Среда 19 ноября 2025 14:15
UA EN RU
В НАДПУ призвали УЗ не повышать тариф на грузовые перевозки Фото: тариф УЗ на грузоперевозки может возрасти в 2026 году (facebook.сom/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Мороз

Промышленные отрасли заявляют об обострении кризиса, вызванного планами и действующей тарифной политикой "Укрзализныци".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной ассоциации добывающей промышленности (НАДПУ).

Как отметили в НАДПУ, повышение тарифов без экономического обоснования ставит под угрозу ключевые производства, уменьшает грузопотоки и увеличивает нагрузку на инфраструктуру общин.

В ассоциации отмечают: предприятия из разных секторов, от добывающей и металлургической до строительной, все чаще страдают от тарифных решений государственного перевозчика.

"Повышение ставок сразу на 37-40%, как планирует Укрзализныця, не учитывает реальную ситуацию в военное время и не соответствует возможностям бизнеса адаптироваться. Это повлечет за собой остановку отдельных предприятий, сокращение экспорта и падение бюджетных поступлений", - подчеркнул аналитик НАДПУ Георгий Попов.

Ассоциация также обращает внимание, что в Украине годами ожидают реформы "Укрзализныци" и разделения инфраструктуры грузовых и пассажирских перевозок. Принимаемые решения сохраняют неэффективность и не улучшают качество логистических услуг.

В качестве примера он привел программу "УЗ-3000", которую считает необоснованной и не решающей проблем грузового рынка.

Попов подчеркнул, что из-за высоких тарифов часть компаний уже вынуждена переходить на автомобильные перевозки. По данным ассоциации, используемое в производстве военной техники в США и ЕС титановое сырье вывозится автотранспортом из Кировоградской области, что снижает эффективность и увеличивает нагрузку на дороги.

При этом в Польше и Словакии тарифы на железнодорожные грузовые перевозки ниже, а государственная политика предусматривает поддержку критически важных отраслей.

В НАДПУ подчеркнули: индексация тарифов могла бы быть приемлемой при условии постепенного и прогнозируемого подхода, и не более 10-15% в год. Резкое повышение без учета инфляции и ключевой ставки создает для компаний непрогнозируемые финансовые риски.

Что известно о повышении тарифов УЗ

Напомним, "Укрзализныця" запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки на почти 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом ущерб от пассажирских перевозок.

Однако, по данным профильных бизнес ассоциаций, это будет иметь разрушительные последствия для экономики.

Так, в ГП "Укрпромвнешэкспертиза" прогнозируют, такое повышение тарифов приведет к сокращению ВВП на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и сокращению 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.

Со своей стороны Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата обращались к правительству с просьбой заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей.

Со своей стороны Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палаты обращались к правительству с просьбой заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця НАДПУ Тарифы
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского