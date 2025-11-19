В НАДПУ призвали УЗ не повышать тариф на грузовые перевозки
Промышленные отрасли заявляют об обострении кризиса, вызванного планами и действующей тарифной политикой "Укрзализныци".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной ассоциации добывающей промышленности (НАДПУ).
Как отметили в НАДПУ, повышение тарифов без экономического обоснования ставит под угрозу ключевые производства, уменьшает грузопотоки и увеличивает нагрузку на инфраструктуру общин.
В ассоциации отмечают: предприятия из разных секторов, от добывающей и металлургической до строительной, все чаще страдают от тарифных решений государственного перевозчика.
"Повышение ставок сразу на 37-40%, как планирует Укрзализныця, не учитывает реальную ситуацию в военное время и не соответствует возможностям бизнеса адаптироваться. Это повлечет за собой остановку отдельных предприятий, сокращение экспорта и падение бюджетных поступлений", - подчеркнул аналитик НАДПУ Георгий Попов.
Ассоциация также обращает внимание, что в Украине годами ожидают реформы "Укрзализныци" и разделения инфраструктуры грузовых и пассажирских перевозок. Принимаемые решения сохраняют неэффективность и не улучшают качество логистических услуг.
В качестве примера он привел программу "УЗ-3000", которую считает необоснованной и не решающей проблем грузового рынка.
Попов подчеркнул, что из-за высоких тарифов часть компаний уже вынуждена переходить на автомобильные перевозки. По данным ассоциации, используемое в производстве военной техники в США и ЕС титановое сырье вывозится автотранспортом из Кировоградской области, что снижает эффективность и увеличивает нагрузку на дороги.
При этом в Польше и Словакии тарифы на железнодорожные грузовые перевозки ниже, а государственная политика предусматривает поддержку критически важных отраслей.
В НАДПУ подчеркнули: индексация тарифов могла бы быть приемлемой при условии постепенного и прогнозируемого подхода, и не более 10-15% в год. Резкое повышение без учета инфляции и ключевой ставки создает для компаний непрогнозируемые финансовые риски.
Что известно о повышении тарифов УЗ
Напомним, "Укрзализныця" запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки на почти 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом ущерб от пассажирских перевозок.
Однако, по данным профильных бизнес ассоциаций, это будет иметь разрушительные последствия для экономики.
Так, в ГП "Укрпромвнешэкспертиза" прогнозируют, такое повышение тарифов приведет к сокращению ВВП на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, уменьшению бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и сокращению 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.
Со своей стороны Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата обращались к правительству с просьбой заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей.
