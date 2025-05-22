В "Укрпромвнешэкспертизе" оценили последствия повышения грузового тарифа УЗ

Инициатива "Укрзализныци" по повышению тарифов на грузовые перевозки на 37% может привести к снижению украинского ВВП на 1,18% или 95,8 млрд грн, и сокращению экспорта почти на 3% или 97,8 млрд грн. Такие результаты показало исследование ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center .

С учетом доли инфраструктурной составляющей в железнодорожном тарифе, ее увеличение на 37% приведет к росту стоимости железнодорожных грузоперевозок различных видов продукции на 26-31%.

Кроме того, индексация тарифов УЗ приведет к уменьшению объемов перевозок на 27 млн т в год и снижению производства на 23 млн т различной продукции. Среди секторов экономики наибольшее сокращение объемов производства будет в добыче металлических руд (-5,38%, или -30,8 млрд грн) и металлургии (-6,9%, или -63,6 млрд грн). Значительным будет падение выпуска продукции и в торговле (-0,96%, или -21,5 млрд грн) и транспорте (-1,02%, или -10,0 млрд грн).

По оценкам "Укрпромвнешэкспертизы", больше всего пострадают металлургия (-6,9%), горнодобывающая промышленность (-5,3%) и производство стройматериалов (-4,2%). В частности, это касается угля (поставки на ТЭС), железорудного сырья (поставки на меткомбинаты), минстройматериалов и цемента (межрегиональные перевозки), а также экспортных перевозок.

Из-за роста тарифов украинские производители, по возможности, переориентируются на автотранспорт, однако для основной части продукции железная дорога является безальтернативной, либо ее заменяемость ограничена - альтернатива подходит для перевозок зерна, лесоматериалов и нефтепродуктов. В свою очередь переход бизнеса на автотранспорт создаст дополнительную нагрузку на логистическую инфраструктуру страны.

Эксперты предлагают рассмотреть альтернативные варианты компенсации убытков, в частности государственную субсидию, продажу непрофильных активов или пересмотр налоговой нагрузки, чтобы уменьшить негативное влияние на экономику.

Как известно, заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина работает над обновлением национальной Экспортной стратегии, и что речь идет о наращивании экспорта до 77 млрд долларов.

В свою очередь президент Украинского комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов заявил, что для такого роста производства должны быть заморожены тарифы госмонополий на электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки. Ведь если предприятия потеряют конкурентные преимущества, это приведет к сокращению производства, закрытию предприятий и потере налоговых поступлений.