У НАДПУ закликали УЗ не підвищувати тариф на вантажні перевезення

Середа 19 листопада 2025 14:15
UA EN RU
У НАДПУ закликали УЗ не підвищувати тариф на вантажні перевезення Фото: тариф УЗ на вантажоперевезення може зрости у 2026 році (facebook.сom/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Мороз

Промислові галузі заявляють про загострення кризи, спричиненої планами та діючою тарифною політикою "Укрзалізниці".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Національної асоціації добувної промисловості (НАДПУ).

Як зазначили в НАДПУ, підвищення тарифів без економічного обґрунтування ставить під загрозу ключові виробництва, зменшує вантажопотоки та збільшує навантаження на інфраструктуру громад.

В асоціації наголошують: підприємства з різних секторів, від добувної та металургійної до будівельної, дедалі частіше потерпають від тарифних рішень державного перевізника.

"Підвищення ставок одразу на 37-40%, як планує Укрзалізниця, не враховує реальної ситуації у воєнний час і не відповідає можливостям бізнесу адаптуватись. Це спричинить зупинку окремих підприємств, скорочення експорту та падіння бюджетних надходжень", - підкреслив аналітик НАДПУ Георгій Попов.

Асоціація також звертає увагу на те, що в Україні роками очікують реформи "Укрзалізниці" та розділення інфраструктури вантажних і пасажирських перевезень. Натомість рішення, які ухвалюються, зберігають неефективність і не покращують якість логістичних послуг.

Як приклад він навів програму "УЗ-3000", яку вважає необґрунтованою та такою, що не вирішує проблем вантажного ринку.

Попов підкреслив, що через високі тарифи частина компаній уже змушена переходити на автомобільні перевезення. За даними асоціації, титанова сировина, що використовується у виробництві військової техніки в США та ЄС, вивозиться автотранспортом із Кіровоградської області, що знижує ефективність та збільшує навантаження на дороги.

При цьому в Польщі та Словаччині тарифи на залізничні вантажні перевезення нижчі, а державна політика передбачає підтримку критично важливих галузей.

У НАДПУ підкреслили: індексація тарифів могла б бути прийнятною за умови поступового та прогнозованого підходу, і не більше ніж 10-15% на рік. Натомість різке підвищення без урахування інфляції та ключової ставки створює для компаній непрогнозовані фінансові ризики.

Що відомо про підвищення тарифів УЗ

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.

Однак, за даними профільних бізнес асоціацій, це матиме руйнівні наслідки для економіки.

Так, у ДП "Укрпромзовнішекспертиза" прогнозують, що таке підвищення тарифів призведе до скорочення ВВП на 100 млрд грн, втрати валютної виручки на 98 млрд грн, зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн та скорочення 76 тисяч робочих місць, з яких 26 тисяч - у промисловості.

Зі свого боку Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата зверталися до уряду з проханням закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників.

Укрзалізниця НАДПУ Тарифи
