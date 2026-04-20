Главная » Жизнь » Общество

Перерасчет пенсий работающим: как учитываются стаж и зарплата по обновленным правилам

08:00 20.04.2026 Пн
Почему в некоторых случаях "новую зарплату" не будут принимать во внимание?
aimg Василина Копытко
Перерасчет пенсий работающим: как учитываются стаж и зарплата по обновленным правилам Основным критерием для перерасчета является страховой стаж и уровень зарплаты (фото: Getty Images)

В Украине действуют четкие условия перерасчета выплат для пенсионеров, которые продолжают работать. Ключевым критерием является наличие 24 месяцев дополнительного страхового стажа и целесообразность учета новой заработной платы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Facebook.

Главное:

  • Стаж: Право на перерасчет возникает, если после назначения пенсии (или предыдущего перерасчета) вы официально отработали не менее 24 месяцев.
  • Принцип выгоды: Новая зарплата учитывается только тогда, когда она выше той, с которой рассчитывали пенсию ранее.
  • Защита выплат: Если новая зарплата меньше, система ее игнорирует. В таком случае добавляют только страховой стаж, а показатель заработка оставляют без изменений, чтобы не уменьшить размер пенсии.

Ключевые условия для перерасчета

В Украине правила пересмотра пенсионных выплат для граждан, которые продолжают работать, регулируются законом об общеобязательном пенсионном страховании и постановлением Кабмина № 236, которое приняли в феврале этого года. Основным критерием для перерасчета является накопленный страховой стаж и уровень заработной платы.

Получить обновленные выплаты могут пенсионеры, которые после назначения пенсии или ее предыдущего перерасчета приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа.

При этом новая заработная плата учитывается только при соблюдении определенной логики целесообразности:

  • Если зарплата выросла: В расчет берут доход за все периоды стажа с 1 июля 2000 года по 28 февраля 2026 года. Это выгодно, если новый заработок выше того, что учитывался ранее.
  • Если зарплата стала меньше: В таком случае обновляется только показатель страхового стажа, а заработок остается без изменений (на предыдущем, более высоком уровне). Это позволяет избежать уменьшения размера пенсии.

Что останется неизменным

Важно понимать, что при проведении такого перерасчета показатель средней заработной платы по стране, который использовался при назначении или предыдущем перерасчете пенсии, не меняется.

Корректируются только индивидуальные коэффициенты стажа и (при целесообразности) заработка.

Ранее мы писали о том, что в Украине пересчитали пенсии для работающих пенсионеров. Доплата составляет от 100 до 2595 гривен в зависимости от пенсии.

